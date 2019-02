Bộ Thương mại Mỹ kết luận nhập khẩu xe ô tô đe dọa tới an ninh quốc gia

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP của Pháp hôm 14/2 (theo giờ địa phương) đưa tin trong báo cáo dự kiến trình Nhà Trắng hôm 17/2 tới, Bộ Thương mại Mỹ đã kết luận việc nhập khẩu xe ô tô đang đe dọa tới an ninh quốc gia của nước này.Theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, bộ này đã tiến hành điều tra về nhập khẩu xe ô tô căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại từ tháng 5 năm ngoái. Nếu báo cáo trên được trình lên Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ có thể ra lệnh đánh thuế suất cao hoặc hạn chế lượng nhập khẩu xe ô tô từ nước ngoài.Trong năm ngoái, ông Trump từng chỉ ra rằng giao dịch ô tô với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản gây bất lợi cho Mỹ, cảnh báo có thể đánh thuế tối đa 25% đối với xe ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ các nước này. Các mặt hàng này của Hàn Quốc cũng có thể trở thành đối tượng bị đánh thuếTrước đó, tờ Thời báo Tài chính của Mỹ hôm 13/2 đưa tin dù Bộ Thương mại Mỹ khuyến cáo đánh thuế với xe ô tô nhập khẩu đi chăng nữa thì Tổng thống Donald Trump cũng không thể ra quyết định thực thi ngay lập tức. Trong cuối năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã chuẩn bị cho việc đánh thuế xe ô tô nhập khẩu, nhưng sau đó lại quyết định hoãn do lo ngại có thể gây ra hỗn loạn.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ do Bộ Thương mại nước này vẫn chưa công bố lập trường chính thức liên quan và vẫn chưa đến thời hạn trình báo cáo lên Nhà Trắng là ngày 17/2.Được biết, giới chức Mỹ đang đánh giá cao về những nỗ lực của Hàn Quốc trong quá trình đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump, nên khó có thể đưa ra nhận định ở giai đoạn hiện nay. Từ nay cho tới khi Tổng thống Mỹ có quyết định cuối cùng, tức trong vòng 90 ngày sau khi Bộ Thương mại trình báo cáo, Seoul sẽ tiếp tục truyền đạt lập trường với phía Mỹ để Washington không đánh thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc.