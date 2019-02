Mỹ xem xét miễn cấm vận các tổ chức viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn nguồn tin từ một quan chức Văn phòng phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin Washington đang xem xét phương án miễn cấm vận và gỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới Bắc Triều Tiên cho các tổ chức cứu hộ, viện trợ nhân đạo đến nước này.Trước đó, báo cáo mới đây của Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) có đề cập nội dung Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng của người dân miền Bắc. Do đó, Washington sẽ cân nhắc các chính sách liên quan, tránh để các biện pháp cấm vận cản trở hoạt động viện trợ nhân đạo hợp pháp cho người dân Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ và Liên hợp quốc vẫn sẽ tiếp tục xem xét một cách kỹ lưỡng đề nghị phê chuẩn chuyến thăm miền Bắc của các tổ chức viện trợ nhân đạo. Cho tới thời điểm hiện tại, Chính phủ Mỹ không có kế hoạch viện trợ nhân đạo trực tiếp nào cho Bắc Triều Tiên.Mặt khác, liên quan tới việc hãng tin Kyodo của Nhật Bản gần đây đưa tin Hàn Quốc đã vận chuyển xăng dầu vào miền Bắc mà không báo cáo lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, quan chức trên kêu gọi các nước báo cáo đúng lượng xăng dầu cung cấp cho miền Bắc lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an.