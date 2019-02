IOC đánh giá cao việc Seoul-Bình Nhưỡng xúc tiến đồng đăng cai Thế vận hội 2032

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đánh giá việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên xúc tiến đồng đăng cai Thế vận hội mùa hè 2032 là một "đề xuất mang tính lịch sử".Trong cuộc hội đàm ba bên với Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan và Bộ trưởng Thể thao Bắc Triều Tiên Kim Il-kuk vào hôm 15/2 (giờ địa phương) tại trụ sở IOC ở Lausanne, Thụy Sĩ, Chủ tịch IOC đã nghe Bộ trưởng Do Jong-hwan trình bày về nguyện vọng đồng đăng cai Thế vận hội mùa hè Seoul-Bình Nhưỡng 2032 trong vòng 10 phút.Theo đó, Bộ trưởng Do nhấn mạnh việc hai miền Nam-Bắc đồng đăng cai Thế vận hội 2032 sẽ đóng góp cho hòa bình thế giới, đồng thời trình bày về phương án phân bổ tổ chức thi đấu ở Seoul và Bình Nhưỡng nếu giành được quyền đăng cai Thế vận hội.Về phần mình, ông Thomas Bach đánh giá cuộc thảo luận cùng ngày đã một lần nữa cho thấy thể thao có thể đóng góp vào hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và thế giới. Ông Bach đề nghị Bộ trưởng Thể thao hai nước truyền đạt lại với Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un rằng IOC đánh giá cao đề xuất này.Tiếp đó, Chủ tịch Thomas Bach khẳng định IOC sẵn sàng hỗ trợ hai nước về mặt chuyên môn trên tinh thần Olympic, hoan nghênh việc hai miền Nam-Bắc chạy đua giành quyền đồng đăng cai Thế vận hội 2032.