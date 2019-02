Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm hai lực lượng đóng tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Bảy (16/2) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo ngày 15/2 đã lần lượt tới thăm lực lượng hải quân Cheonghae làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại vịnh Aden, Xô-ma-li, và lực lượng Akh đóng tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động của các lực lượng này.Thứ trưởng Quốc phòng UAE Matar Salim Ali Al Dhaheri cùng một số quan chức cấp cao trong quân đội nước này cũng đi cùng Bộ trưởng Jeong trong chuyến thăm hai lực lượng trên.Hiện tại, tàu khu trục Choi Young chở các binh lính thuộc lực lượng hải quân Cheonghae đang cập cảng Zayed, thủ đô Abu Dhabi để tham gia Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng quốc tế (IDEX) đang diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đã lên tàu khu trục và chủ trì lễ kỷ niệm tròn 10 năm phái cử lực lượng này làm nhiệm vụ tại nước ngoài.Tham dự sự kiện có hơn 150 người, gồm đại diện người dân Hàn Quốc tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Đại sứ Hàn Quốc tại UAE Park Kang-ho, một số quan chức quân đội UAE, và quan chức hải quân các nước tham dự IDEX.Phát biểu tại buổi tiệc, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo khẳng định lực lượng Cheonghae sẽ nỗ lực hết sức để phối hợp với hải quân các nước làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an ninh và tự do cho tàu thuyền quốc tế.Thứ trưởng Quốc phòng UAE Matar Salim Ali Al Dhaheri chúc mừng 10 năm hoạt động của lực lượng Cheonghae, đánh giá hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả-rập đang trên đà phát triển, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quốc phòng mà còn ở tất cả các lĩnh vực, dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau.Lực lượng Cheonghae được cử đi lần đầu tiên tháng 3/2009, làm nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống tàu thuyền của Hàn Quốc và nước ngoài khỏi sự tấn công của hải tặc tại vịnh Aden, Xô-ma-li. Vùng biển Xô-ma-li là một tuyến đường biển quan trọng từ Vịnh Aden đến Ấn Độ Dương, nơi tàu thuyền trên khắp thế giới qua lại. Hải tặc Xô-ma-li tấn công họ để đòi tiền chuộc và cướp hàng.