Chưa thống nhất được phương án kỷ luật ba nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do

Chính giới Hàn Quốc hôm thứ Hai (18/2) đã đạt được nhất trí về việc mở phiên họp toàn thể của Ủy ban đạo đức Quốc hội vào ngày 7/3 tới để xử lý đề nghị kỷ luật ba nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do Kim Jin-tae, Lee Jong-myung và Kim Sun-rye vì đã có phát ngôn sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980). Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thống nhất về phạm vi phương án kỷ luật, nên nhất trí sẽ đàm phán tiếp vào ngày 28/2 tới.Hiện tại, Ủy ban đạo đức Quốc hội đang tiếp nhận 26 đề nghị kỷ luật. Trong đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề nghị Ủy ban ưu tiên xử lý ba đề nghị kỷ luật liên quan đến hành vi sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju của các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do cho rằng cần phải đưa toàn bộ 26 đề nghị kỷ luật lên cuộc họp toàn thể của Ủy ban đạo đức Quốc hội. Đảng này cho rằng các bên cần thảo luận thêm để quyết định thứ tự ưu tiên xử lý đề nghị kỷ luật nào trước. Đảng Tương lai chính nghĩa cũng bày tỏ lập trường tương tự với đảng Hàn Quốc tự do.Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban đạo đức Quốc hội Park Myung-jae (thuộc đảng Hàn Quốc tự do) bày tỏ lập trường rằng nên tập trung xử lý 8 đề nghị kỷ luật được trình lên Ủy ban trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX, trong đó có ba đề nghị kỷ luật đối với các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do.Trước đó, Đảng Dân chủ đồng hành, đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý ngày 12/2 đã trình lên Ủy ban đạo đức Quốc hội phương án kỷ luật ba nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do, tuyên bố sẽ xúc tiến khai trừ các nghị sĩ này vì có hành vi sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju.