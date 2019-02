Tổng thống lên tiếng về phát ngôn sỉ nhục phong trào Gwangju của nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 18/2 đã lần đầu đưa ra lập trường về việc ba nghị sĩ của đảng đối lập Hàn Quốc tự do có phát ngôn sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980).Phát biểu trong cuộc họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống cùng ngày, Tổng thống Moon khẳng định việc các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do có phát ngôn bóp méo lịch sử, sỉ nhục phong trào Gwangju là một cuộc bạo loạn có sự can thiệp của quân đội Bắc Triều Tiên, là hành vi phủ nhận nền dân chủ, lịch sử và tinh thần Hiến pháp Hàn Quốc.Tổng thống nhấn mạnh trong các luật được Quốc hội Hàn Quốc thông qua các năm 1990, 1995 và 2002, đã quyết định gọi phong trào ngày 18/5/1980 ở Gwangju là Phong trào vận động dân chủ. Kể từ sau năm 1997, các đời Chính phủ tiền nhiệm đã cử hành lễ kỷ niệm quốc gia, kế thừa tinh thần của Phong trào vận động dân chủ Gwangju. Hàn Quốc bảo đảm quyền tự do biểu đạt ý kiến của người dân, nhưng tuyệt đối không cho phép những lời lẽ, hành động phá hoại chủ nghĩa dân chủ.Trong một diễn biến liên quan, sau khi Tổng thống Moon Jae-in từ chối bổ nhiệm hai ủy viên Ủy ban điều tra sự thật về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 do đảng Hàn Quốc tự do tiến cử, đại diện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won tuyên bố sẽ vẫn tiến cử lại hai người này.Về điều này, 4 đảng còn lại yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do phải tiến cử hai người mới, nếu không thì tự từ bỏ quyền tiến cử của mình. Trong khi đó, Phủ Tổng thống tỏ ra khá thận trọng, cho biết sẽ công bố lập trường sau khi đảng Hàn Quốc tự do thực hiện quy trình tái tiến cử.