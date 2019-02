Chính phủ và doanh nghiệp lên đối sách với báo cáo điều tra ô tô nhập khẩu của Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc sáng thứ Ba (19/2) đã mở cuộc họp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô, dưới sự chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng phụ trách thương mại Kim Yong-rae.Cuộc họp nhằm thiết lập phương án đối phó sau khi Bộ Thương mại Mỹ trình lên Nhà Trắng báo cáo điều tra mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ nước ngoài, căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại.Điều 232 có nội dung cho phép Chính phủ Mỹ áp mức thuế cao tối đa 25% đối với mặt hàng nhập khẩu được kết luận là đe dọa tới an ninh quốc gia. Trên thực tế điều khoản này đã mất hiệu lực kể từ sau khi Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra mắt vào năm 1995. Nhưng sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã ra sắc lệnh khôi phục điều khoản này từ năm 2017.Tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Trump ra sắc lệnh hành chính, đánh thuế từ 10 đến 25% với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài, do xét thấy các mặt hàng này gây hại tới an ninh nước Mỹ. Tới tháng 5 cùng năm, ông Trump chỉ thị Bộ Thương mại Mỹ điều tra tương tự đối với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu. Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành phân tích trong vòng 9 tháng và trình báo cáo kết quả điều tra lên Tổng thống ngày 17/2 (theo giờ địa phương). Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra quyết định có áp dụng điều 232 với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô hay không trong vòng 90 ngày, kể từ sau khi nhận được báo cáo từ Bộ Thương mại, tức tới hết ngày 18/5.Tại cuộc họp, Chính phủ và các doanh nghiệp đã tiến hành rà soát theo từng tình huống về ảnh hưởng của việc Chính phủ Mỹ thực thi các bước đi tiếp theo theo điều 232 đối với hoạt động xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc sang Mỹ.Chính phủ và các doanh nghiệp nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực truyền đạt lập trường với Quốc hội, Chính phủ và doanh nghiệp của Mỹ.Mặc dù nội dung trong báo cáo mà Bộ Thương mại Mỹ trình lên Nhà Trắng không được công bố, nhưng được biết cơ quan này đã kết luận rằng mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu đe dọa tới an ninh nước Mỹ.Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đối tượng mà Mỹ nhắm đến là Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, còn Hàn Quốc sẽ được loại khỏi danh sách áp thuế cao cùng với Canada và Mexico. Mặc dù vậy, vẫn chưa thể chắc chắn về điều này, do trong quá trình đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, Washington chưa chịu cam kết miễn áp thuế đối với xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc.