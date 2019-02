Tăng thêm 46.000 việc làm khối Nhà nước trong năm 2017

Photo : KBS News

Kể từ sau khi ra mắt, Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đã tăng tuyển dụng ở khối Nhà nước, khiến số lượng việc làm ở khối Nhà nước tăng mạnh. Đặc biệt, số lượng việc làm ở lĩnh vực hành chính công có mức tăng lớn nhất, do ảnh hưởng từ dự án tạo việc làm khối Nhà nước của Chính phủ.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (19/2) công bố số liệu thống kê về việc làm ở khối Nhà nước trong năm 2017. Theo đó, số lượng việc làm ở khối Nhà nước trong năm 2017 đạt 2.411.000 việc làm, tăng thêm 46.000 việc làm so với một năm trước, cao hơn với mức tăng năm 2016 là 29.000 việc làm.Trong đó, việc làm Chính phủ trung ương và địa phương và các Quỹ an sinh xã hội tăng thêm 51.000 việc làm, đạt 2.063.000 việc làm, chiếm 9% trên tổng lao động có việc làm, tăng 0,1% so với một năm trước. Việc làm ở các doanh nghiệp Nhà nước đạt 348.000 việc làm, giảm 5.000 việc làm, chiếm 1,3% tổng lao động có việc làm. Tỷ lệ này vẫn ở mức thấp so với bình quân các nước Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Xét theo lĩnh vực, việc làm ở lĩnh vực hành chính công, quốc phòng, an sinh xã hội chiếm một nửa số lượng việc làm khối Nhà nước, đạt 1.207.000 việc làm.Căn cứ theo thời gian làm việc, lao động làm việc dưới 3 năm chiếm nhiều nhất, đạt 31,3%, sau đó tới lao động làm việc trên 20 năm, chiếm 23,5%. Đặc biệt, trong tổng số 1.280.000 công chức ở các cơ quan Chính phủ, 60% có thời gian làm việc trên 10 năm. Trong số hơn 580.000 nhân viên không biên chế, có 65,3% có thời gian làm việc dưới 3 năm, cho thấy phần lớn nhân viên không biên chế được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan Chính phủ trong thời gian ngắn.