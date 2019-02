Tăng cường đầu tư chiến lược vào lĩnh vực y sinh học

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 18/2 đã tổ chức "Hội nghị thẩm định chính sách tổng hợp về công nghệ sinh học lần thứ 31" ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, và thông qua "Kế hoạch bồi dưỡng ngành công nghệ sinh học năm 2019".Bộ đánh giá trong năm ngoái, Hàn Quốc đã phát triển được nhiều công nghệ mới, như thiết bị y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trong nước, công nghệ phỏng đoán mức độ tiến triển của chứng mất trí nhớ, đầu tư mạo hiểm (VC) vào lĩnh vực y sinh học đạt hơn 84 tỷ won (gần 75 triệu USD), tăng 122% so với cùng kỳ năm trước.Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục duy trì thành quả này, xúc tiến đầu tư chiến lược 2.930 tỷ won (2,6 tỷ USD) vào lĩnh vực y sinh học, tăng 2,9% so với một năm trước.Trước tiên, Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, thuốc và thiết bị y tế mới, đồng thời thúc đẩy tích hợp công nghệ sinh học với công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).Ngoài ra, Chính phủ sẽ tích cực áp dụng khung thử nghiệm pháp lý để đẩy mạnh hỗ trợ, bồi dưỡng các lĩnh vực công nghiệp mới, công nghệ đổi mới, mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong toàn bộ các chu kỳ kinh doanh.Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông You Young-min cho biết lĩnh vực sinh học thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả vượt bậc và đang nổi lên là một ngành công nghiệp triển vọng trong tương lai. Trong năm 2019, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho nghiên cứu phát triển, bồi dưỡng nhân tài, sửa đổi quy chế để có thể gặt hái nhiều thành quả hơn nữa ở lĩnh vực này.