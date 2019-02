Chi tiêu du lịch nước ngoài của người Hàn Quốc năm 2018 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo Cán cân quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Tư (20/2), trong năm ngoái, chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc đạt 31,97 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 2006, phá vỡ kỷ lục trước đó của năm 2017.Chi tiêu du lịch từng giảm xuống 15 tỷ USD vào năm 2009, nhưng sau đó vượt ngưỡng 20 tỷ USD vào năm 2012 và vượt 25 tỷ USD năm 2015. Tới năm 2017, chi tiêu du lịch tại nước ngoài của người dân lập mức kỷ lục 31,69 tỷ USD, tăng vọt tới 16,3%.Dù xác lập kỷ lục mới, song chi tiêu du lịch trong năm ngoái chỉ tăng 0,9%, mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Số người dân Hàn Quốc xuất cảnh ra nước ngoài tăng 8,3%, nhưng chi tiêu du lịch nước ngoài lại hầu như không tăng. Mức chi tiêu trung bình của mỗi người dân giảm từ 1.196 USD xuống còn 1.114 USD.BOK phân tích văn hóa du lịch nước ngoài của người dân đã có sự thay đổi. Người dân chuyển từ việc du lịch dài ngày tới những nơi xa xôi như châu Âu hay Mỹ, sang nhiều chuyến du lịch ngắn ngày đến những địa điểm gần hơn.Ngoài ra, còn phải kể tới ảnh hưởng của việc các hãng hàng không giá rẻ tăng số chuyến bay đến những địa điểm gần. Trong năm ngoái, các hãng hàng không giá rẻ sở hữu 140 máy bay, bằng 84% số máy bay của hãng Korean Air (167 chiếc). Ngoài ra, người dân có xu hướng tìm kiếm trước trên mạng những nơi nghỉ có giá phải chăng.Ngược lại, doanh thu du lịch, tức khoản tiền mà người nước ngoài chi tiêu vào mục đích du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, không bao gồm các khoản liên quan tới du học, tập huấn ngắn hạn, lại có mức tăng cao hơn chi tiêu du lịch của người dân ở nước ngoài.Cụ thể, doanh thu du lịch trong năm ngoái đạt 15,32 tỷ USD, tăng 14,6% so với năm 2017, mức tăng tương tự với mức tăng khách nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc (15,1%). Thâm hụt cán cân du lịch đạt 16,65 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức thâm hụt 18,32 tỷ USD năm 2017.