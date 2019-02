Quan chức Bắc Triều Tiên phụ trách nghị sự thượng đỉnh Mỹ-Triều tới Hà Nội

Photo : YONHAP News

Phái đoàn đàm phán nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai do Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Hyok-chol dẫn đầu, dự kiến đến thủ đô Hà Nội, Việt Nam vào tối thứ Tư (20/2), theo giờ Hàn Quốc.Khác với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất, lần này, phái đoàn miền Bắc gồm cả Quyền Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Kang-il và Trưởng phòng Chính sách mặt trận thống nhất thuộc Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động Kim Song-hye.Trước đó, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong ngày 19/2 đã tới Hà Nội để bắt đầu công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Giới phân tích nhận định Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ đàm phán cấp chuyên viên cấp thấp từ ngày 21/2.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Stephen Biegun, người phụ trách đàm phán về nghị sự hội nghị thượng đỉnh phía Mỹ, đã xuất phát đến Hà Nội ngày 19/2 (theo giờ địa phương). Ông Stephen Biegun dự kiến bắt đầu đàm phán với đại diện miền Bắc từ giữa tới cuối tuần này.Hiện tại, quan chức Mỹ và Bắc Triều Tiên đang gấp rút đàm phán về vấn đề nghi thức cho hội nghị thượng đỉnh, như địa điểm tổ chức. Nơi được đề cập tới nhiều nhất là Trung tâm hội nghị quốc gia (quận Nam Từ Liêm). Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên không thích địa điểm này, do xa nơi nghỉ của Chủ tịch Kim Jong-un. Sau khi tới Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Chang-son đã tới khách sạn Sofitel Metropole (quận Hoàn Kiếm) 4 lần. Do đó, địa điểm này nhiều khả năng sẽ được chọn làm nơi nghỉ cho Chủ tịch Kim Jong-un.Đặc biệt, phía Việt Nam đã hủy lịch trình một buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Do vậy, có khả năng nơi này sẽ là nơi tổ chức hội nghị, hoặc tiệc chiêu đãi tối.