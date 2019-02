Liên hợp quốc bỏ lệnh cấm đi lại với quan chức Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quyết định tạm thời miễn cấm vận đối với một số quan chức nằm trong danh sách cấm vận Bình Nhưỡng của Washington, cho phép những người này có thể di chuyển ra nước ngoài, nhằm xúc tiến thuận lợi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, được ấn định diễn ra tại Việt Nam ngày 27/2 và 28/2 tới.Có tổng cộng 12 quan chức Bắc Triều Tiên bị cấm di chuyển và đóng băng tài sản tại nước ngoài trong danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an. Tuy nhiên, Hội đồng bảo an không tiết lộ những nhân sự nào của miền Bắc được phép di chuyển ra nước ngoài.Trong một diễn biến khác, đài NBC của Mỹ đưa tin Đại sứ miền Bắc tại Liên hợp quốc Kim Song gần đây đã gửi công văn đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ giải quyết nạn thiếu lương thực trầm trọng tại nước này do thiên tai và cấm vận quốc tế.Trong công văn, Đại sứ Kim cho biết theo kết quả điều tra chung với Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc, tính tới cuối năm ngoái, sản lượng lương thực của Bắc Triều Tiên đã giảm 503.000 tấn do thời tiết nắng nóng, hạn hán, và các biện pháp cấm vận quốc tế. Nguồn cung lương thực giảm, khiến lượng lương thực cấp phát cho người dân cũng giảm theo.Đài NBC của Mỹ đánh giá rất hiếm khi Bắc Triều Tiên thừa nhận về tình trạng thiếu lương thực. Có thể đây là một chiến thuật của nước này trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Các chuyên gia về vấn đề Bắc Triều Tiên nhận định miền Bắc coi đây là cơ hội để thuyết phục Tổng thống Donald Trump và Liên hợp quốc giảm nhẹ cấm vận, trong bối cảnh Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga đều đang lên tiếng hối thúc Mỹ giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.