Thu nhập hộ gia đình thu nhập thấp giảm mạnh

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (21/2) công bố báo cáo "Xu hướng hộ gia đình quý IV năm 2018". Theo đó, thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình Hàn Quốc đạt 4.606.000 won (4.092 USD), tăng 3,6% so với cùng kỳ một năm trước.Tuy nhiên, sự gia tăng thu nhập này lại đến từ sự gia tăng thu nhập ở tầng lớp thu nhập cao, trong khi thu nhập của tầng lớp thu nhập thấp lại giảm so với một năm trước.Thu nhập bình quân hàng tháng của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 1.238.000 won (1.100 USD), giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2017, mức giảm cao nhất kể từ sau khi Cục thống kê quốc gia thống kê liên quan từ năm 2003.Lý do lớn nhất khiến thu nhập của tầng lớp thu nhập thấp giảm là do việc làm giảm. Trong 20% nhóm hộ gia đình thu nhập thấp nhất này, chỉ có 64% số người đang có việc làm. Thu nhập từ lao động của nhóm đối tượng này đã giảm hơn 36% so với một năm trước, chỉ dừng ở mức 430.000 won (382 USD) một hộ.Độ tuổi của chủ hộ gia đình thu nhập thấp là 63,4 tuổi, ngày một già hơn, cũng là yếu tố khiến thu nhập của nhóm đối tượng này bị giảm mạnh.Ngược lại, thu nhập bình quân hàng tháng của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất là 9.324.000 won (8.235 USD), tăng hơn 10% so với một năm trước. Xét theo số lượng thành viên hộ gia đình, thu nhập khả dụng của các hộ gia đình thu nhập cao lớn gấp 5,47 lần so với hộ gia đình thu nhập thấp nhất, mức chênh lệch cao nhất trong lịch sử thống kê quý IV từ trước tới nay.Chính phủ nhận định cần phải tạo thêm nhiều việc làm để giải quyết vấn đề phân bổ thu nhập, cam kết sẽ tập trung vào đẩy mạnh việc làm ở khối tư nhân, sửa đổi quy chế liên quan.