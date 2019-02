Lãnh đạo Hàn-Ấn nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in hôm thứ Sáu (22/2) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại Phủ Tổng thống, thảo luận về phương án đẩy mạnh hợp tác song phương.Trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc gặp, Phủ Tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ kết hợp hài hòa chính sách phương Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc và chính sách phương Đông mới của Ấn Độ, để phát triển hơn nữa quan hệ "đối tác chiến lược đặc biệt Hàn-Ấn". Đặc biệt, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, và hợp tác ở lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng.Trước tiên, Hàn Quốc và Ấn Độ nhất trí nỗ lực chung trong nghiên cứu và thương mại hóa ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, rô-bốt, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ô tô điện.Để làm được điều này, hai nước sẽ xúc tiến thành lập "Nhóm chiến lược tầm nhìn tương lai Hàn-Ấn", đưa "Trung tâm hợp tác đổi mới nghiên cứu Hàn-Ấn", hiện đang được xúc tiến mở cửa tại New Delhi trong năm nay, trở thành một "cứ điểm" về hợp tác nghiên cứu giữa hai nước. Ngoài ra, Chính phủ hai bên sẽ đồng hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của Hàn Quốc xúc tiến vào thị trường Ấn Độ.Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác hướng tới tương lai ở lĩnh vực vũ trụ, xây dựng nền tảng để xúc tiến các dự án hợp tác chung về thăm dò mặt trăng, hợp tác tại Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (ISA), một tổ chức quốc tế về nhân rộng sản xuất năng lượng mặt trời.Ở lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác để tạo ra những thành quả cụ thể, phối hợp trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như khủng bố, tội phạm an ninh mạng.Tổng thống Moon một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các thường dân thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm 14/2 tại Kashmir, vùng đất tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Tổng thống nhấn mạnh khủng bố là hành vi vô nhân đạo, tuyệt đối không thể dung thứ dù dưới bất kỳ lý do nào. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác tới cùng với Ấn Độ và các nước thế giới, để tiêu diệt tận gốc khủng bố.Lãnh đạo hai nước nhất trí hợp tác để đạt được mục tiêu chung là quy mô thương mại Hàn-Ấn đạt 50 tỷ USD vào năm 2030. Hai nước sẽ đẩy mạnh đàm phán sửa đổi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (CEPA) Hàn-Ấn, xúc tiến cải thiện quy chế nhằm thúc đẩy thương mại song phương.Hai bên quyết định sẽ hợp tác để mở rộng hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như đường sắt, hải cảng của Ấn Độ, cũng như hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao lưu nhân lực, văn hóa.Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã thảo luận với Thủ tướng Modi về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Ông Modi khẳng định Ấn Độ luôn ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc về phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, Tổng thống Moon coi sự ủng hộ của Ấn Độ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Hàn Quốc trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, vì hòa bình và thịnh vượng của không chỉ bán đảo Hàn Quốc và khu vực, mà còn của toàn bộ cộng đồng quốc tế.