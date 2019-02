Dự báo hoa anh đào nở sớm hơn mọi năm từ 4 đến 7 ngày

Photo : YONHAP News

Kweather, một công ty dự báo khí tượng tư nhân của Hàn Quốc, ngày 21/2 dự báo nhiệt độ những ngày cuối tháng 2 và tháng 3 sẽ tương tự hoặc cao hơn so với mọi năm. Do đó, mùa xuân năm nay, hoa anh đào sẽ nở sớm hơn từ 4 đến 7 ngày so với các năm trước.Những cánh hoa anh đào đầu tiên sẽ bung nở tại đảo Jeju vào ngày 21/3, sau đó là tại Busan vào ngày 24/3, tại thành phố Daegu ngày 25/3, tại thủ đô Seoul ngày 3/4 và tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) vào ngày 7/4.Thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào là khoảng một tuần sau khi những cánh hoa đầu tiên hé nở. Ở khu vực phía Nam là từ ngày 29/3 tới 7/4, ở khu vực miền Trung là từ ngày 7/4 tới 14/4.Từ năm 2010 tới năm 2013, hoa anh đào tại Seoul thường bắt đầu nở sau ngày 10/4. Năm 2014, hoa anh đào nở sớm khác thường từ ngày 29/3. Kể từ năm 2015 tới năm 2018, hoa anh đào thường bắt đầu khoe sắc từ ngày 2/4 tới 6/4.