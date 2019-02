Quyết định nơi nghỉ của lãnh đạo Mỹ-Triều tại Hà Nội

Photo : YONHAP News

Căn cứ theo kết quả đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên về vấn đề nghi thức cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ định khu vực siết chặt an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị. Đó là khu vực xung quanh khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm) và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), thủ đô Hà Nội.Khách sạn JW Marriott, nơi nghỉ của Tổng thống Donald Trump, cách khách sạn Melia (quận Hoàn Kiếm) 30 phút di chuyển bằng xe ô tô. Khách sạn Melia từng được phỏng đoán là nơi nghỉ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Căn cứ vào nội dung công bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, địa điểm này gần như đã chắc chắn được quyết định là nơi nghỉ của lãnh đạo miền Bắc.Khách sạn Melia cách Nhà khách Chính phủ, nơi nghỉ của phái đoàn quan chức miền Bắc, và khách sạn Metropole, nơi được phỏng đoán là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, chỉ 1 km.Việt Nam sẽ hạn chế việc sử dụng các tòa cao ốc xung quanh những địa điểm trên, kiểm soát chặt chẽ việc ghi hình, chụp ảnh, siết chặt an ninh tại những khu vực này.Do đã được Mỹ và Bắc Triều Tiên truyền đạt kết quả đàm phán về vấn đề nghi thức cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Chính phủ Việt Nam đang tăng cường đảm bảo an ninh ở nhiều địa điểm thuộc trung tâm thủ đô Hà Nội. Phía Việt Nam đã bố trí đơn vị cảnh sát cơ động trang bị súng trường ngay phía trước Nhà hát lớn Hà Nội, nơi dự kiến sẽ diễn ra buổi biểu diễn chào mừng và tiệc chiêu đãi tối trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều (27/2).Trong khi đó, Mỹ đã phái cử nhân viên an ninh trang bị thiết bị viễn thông, máy quét an ninh đến khách sạn Metropole. Trung tâm báo chí quốc tế được đặt tại Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô (quận Hoàn Kiếm) bắt đầu mở cửa vào chiều 23/2 để phục vụ 3.000 phóng viên quốc tế đưa tin, tác nghiệp về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.