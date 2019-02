Chính giới trình dự thảo sửa đổi luật về Phong trào vận động dân chủ Gwangju

Photo : KBS

Hai tuần sau vụ ba nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do có phát ngôn sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980, chính giới Hàn Quốc ngày 22/2 đã trình dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju.Có tổng cộng 166 nghị sĩ, tức hơn một nửa số nghị sĩ đương nhiệm, gồm toàn bộ nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành, đảng Hòa bình dân chủ, đảng Công lý, cùng một số nghị sĩ của đảng Tương lai chính nghĩa, đã tham gia đề xuất dự thảo sửa đổi lên Quốc hội.Dự thảo sửa đổi có nội dung có thể xử phạt tối đa 7 năm tù giam với các hành vi phỉ báng, bóp méo lịch sử hoặc phát tán tin đồn sai sự thật về Phong trào vận động dân chủ Gwangju.Trong thời gian qua, do chưa có nội dung cụ thể về chế tài xử phạt, nên dù các nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do có phát ngôn bóp méo sự thật về phong trào Gwangju, cũng không bị xử phạt, do không có nạn nhân bị tổn hại danh dự cụ thể. Tuy nhiên, một khi dự thảo sửa đổi được thông qua tại Quốc hội, nếu một người có những phát ngôn phỉ báng tương tự trong các buổi thảo luận, biểu tình sẽ có thể bị xử phạt.Dự thảo sửa đổi còn đưa ra định nghĩa mới về phong trào Gwangju, diễn giải đây là phong trào vận động dân chủ của người dân, tiến hành trước và sau ngày 12/12/1979 và ngày 18/5/1980. Trong định nghĩa mới không giới hạn về thời gian là trước và sau ngày 18/5/1980 và địa điểm là thành phố Gwangju như trước đó, nhằm ngăn chặn một số ý kiến chỉ trích rằng Chính phủ đã chỉ định một số người ngoài, thành người có công một cách không thỏa đáng.Đảng Hàn Quốc tự do phản đối nội dung dự thảo này, cho rằng dự thảo đã xâm hại đến quyền tự do biểu đạt ý kiến, tư tưởng của người dân về các vấn đề lịch sử.