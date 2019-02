Chủ tịch Bắc Triều Tiên tới biên giới Việt-Trung vào rạng sáng 26/2

Photo : KBS News

Đoàn tàu hỏa đặc biệt chở Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ đến khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vào rạng sáng ngày 26/2.Theo đó, chính quyền Việt Nam đang huy động nhiều nhân lực và thiết bị hạng nặng để nâng cấp đường sá, khu vực xung quanh ga Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) nằm ở biên giới Việt-Trung, tích cực chuẩn bị đón khách.Được biết, Chính phủ Việt Nam đã ban lệnh phong tỏa tuyến đường bộ từ biên giới Việt-Trung về thủ đô Hà Nội từ 6 giờ sáng tới 2 giờ chiều ngày 26/2. Điều này cho thấy nhiều khả năng ông Kim Jong-un sẽ nhập cảnh vào Việt Nam bằng tàu hỏa vào sáng hôm 26/2 chứ không đổi sang đi bằng máy bay.Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đang đến rất gần. Nhiều nơi tại trung tâm thủ đô Hà Nội treo quốc kỳ của Mỹ, Bắc Triều Tiên và Việt Nam cạnh nhau, lan tỏa bầu không khí sôi động trước thềm hội nghị.Chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát an ninh xung quanh khu vực nghỉ của lãnh đạo Mỹ-Triều và địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh.Tại nơi nghỉ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được quyết định là khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm), Mỹ đã phái cử lực lượng an ninh túc trực sẵn, trong đó có hai chiếc limousine chuyên dụng của Tổng thống. Cùng lúc, đội cận vệ quy mô lớn của Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã tới Hà Nội ngày 24/2, siết chặt an ninh tại nơi lưu trú của nhà lãnh đạo miền Bắc là khách sạn Melia (quận Hoàn Kiếm).Trong khi đó, phái đoàn quan chức cấp chuyên viên Mỹ-Triều đang bước sang ngày đàm phán thứ năm. Quan chức hai nước ngày 25/2 tiếp tục họp tại nơi lưu trú của Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ở trung tâm Hà Nội, dự kiến tập trung trao đổi về phương án phi hạt nhân hóa miền Bắc và bước đi tương ứng của Mỹ.