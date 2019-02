Thêm ba dự án viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên được miễn cấm vận

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã cho phép ba tổ chức quốc tế vận chuyển vật phẩm vào miền Bắc, để thực hiện các dự án viện trợ nhân đạo.Ba tổ chức được miễn cấm vận là Tổ chức y tế thế giới (WHO) và hai tổ chức phi Chính phủ là tổ chức "Mối quan tâm toàn cầu" (Concern Worldwide), một tổ chức cứu hộ quốc tế của Ireland, và tổ chức "Cứu đói thế giới" (Welthungerhilfe) của Đức. Các tổ chức này đã trình lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên kế hoạch đưa vật phẩm viện trợ vào miền Bắc, và đã được Ủy ban này miễn cấm vận.Theo đó, WHO sẽ vận chuyển vào miền Bắc bộ dụng cụ tẩy rửa, bộ test nhanh phóng xạ, thiết bị viễn thông vô tuyến, được sử dụng tại văn phòng của tổ chức này ở Bắc Triều Tiên. Tổ chức "Mối quan tâm toàn cầu" và "Cứu đói thế giới" sẽ vận chuyển vào miền Bắc lương thực, nước sạch và các vật phẩm liên quan tới sản xuất, bảo quản hạt giống. Tuy nhiên, Ủy ban cấm vận bắc Triều Tiên không công bố danh mục cụ thể và giá trị các mặt hàng được miễn cấm vận.Các tổ chức trên được phép đưa vật phẩm hỗ trợ vào miền Bắc từ trung tuần tháng này, quyết định miễn cấm vận có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Cho tới nay, đã có tổng cộng 15 dự án viện trợ nhân đạo cho miền Bắc được miễn cấm vận, như dự án của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Eugene Bell (Mỹ), Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC). Danh sách các dự án được đăng tải trên trang chủ của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên.