Chi phí trả lãi tăng cao gấp nhiều lần thu nhập hộ gia đình

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (25/2) công bố số liệu cho biết trong quý IV năm ngoái, thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc đã tăng 3,6% so với một năm trước, nhưng số tiền trả lãi của hộ gia đình lại tăng vọt tới 24,1%, cao gấp 7 lần so với mức tăng thu nhập. Nếu xét tới tỷ lệ lạm phát, thu nhập hộ gia đình trên thực tế tăng 1,8%, trong khi số tiền trả lãi tăng 22%, tức cao gấp 12 lần so với mức tăng thu nhập.Xu hướng tăng gánh nặng trả lãi tập trung ở độ tuổi dưới 30, làm việc ở lĩnh vực dịch vụ hoặc bán hàng. Điều này được phân tích là bởi nợ hộ gia đình Hàn Quốc liên tục có xu hướng tăng mạnh trong vòng 4 năm trở lại đây, thêm vào đó là lãi suất cũng đang tăng dần.Trong năm ngoái, nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc đạt 1.532.600 tỷ won (hơn 1.357 tỷ USD), mức cao kỷ lục. Nợ tín dụng hộ gia đình là một chỉ số về nợ hộ gia đình, bao gồm khoản tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng và khoản tiền nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán. Nợ tín dụng bình quân mỗi hộ gia đình đạt 77,7 triệu won (khoảng 70.000 USD), tăng 4,6% so với một năm trước. Thêm vào đó, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng đang có chiều hướng tăng.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho rằng trong thời gian tới, mức tăng nợ hộ gia đình sẽ tiếp tục cao hơn thu nhập hộ, năng lực trả nợ sẽ ngày càng thấp. Nếu các ngân hàng tăng thêm lãi suất cho vay, thị trường bất động sản co hẹp, thì những người có khoản vay lớn sẽ càng gặp khó khăn hơn trong việc trả cả nợ gốc và lãi.