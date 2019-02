Gần một nửa phụ nữ kết hôn dừng sinh con vì lý do kinh tế

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) công bố một kết quả điều tra cho thấy có 84,8% phụ nữ đã có gia đình không có ý định sinh con. Xét theo độ tuổi, có hơn 80% phụ nữ trên 35 tuổi trả lời không có kế hoạch sinh con. Phần lớn trong số họ đã sinh con từ trước 35 tuổi.Có 47,1% số người được hỏi chọn lý do dừng sinh con là vì vấn đề kinh tế. Cụ thể, 16,8% chọn lý do gánh nặng chi phí giáo dục của con cái, 14,2% là gánh nặng về chi phí chăm sóc, nuôi dạy con, 7,9% là vì thu nhập không ổn định, 6,9% vì lý do khó cân bằng được công việc và gia đình, 1,3% là lý do không thể đảm bảo nhà cửa để chăm sóc, nuôi dạy con.Đặc biệt, với phụ nữ dưới 35 tuổi, lý do lớn nhất khiến họ quyết định dừng kế hoạch sinh con là vì chi phí chăm sóc, nuôi dạy con. Với phụ nữ trên 35 tuổi, lý do chủ yếu là bởi họ thấy số con hiện tại là đủ, và nhận thấy bản thân mình đã lớn tuổi.Số con cái mà phụ nữ đã lập gia đình cho là lý tưởng nhất là 2,16 con, số con cái mà họ có kế hoạch sinh là 2 con, tức đều trên 2 con. Tuy nhiên, trên thực tế, số con bình quân của mỗi phụ nữ chỉ đạt 1,75 con.Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc chỉ ra rằng Chính phủ cần phải ưu tiên hỗ trợ để phụ nữ có đủ điều kiện kinh tế khi sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con, cũng như trợ giúp họ có thể cân bằng giữa công việc và gia đình.