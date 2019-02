Lãnh đạo 15 tỉnh, thành chỉ trích hành vi sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju

Photo : YONHAP News

15 Thị trưởng, Tỉnh trưởng các tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc ngày 24/2 đã ra tuyên bố chung với nội dung chỉ trích việc ba nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do có phát ngôn sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980.Lãnh đạo các địa phương nhấn mạnh Phong trào vận động dân chủ Gwangju là sự kiện lịch sử chói lọi nhất trong sự phát triển chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc. Việc sỉ nhục, bóp méo sự thật về Phong trào Gwangju là hành vi phủ định Hiến pháp và chủ nghĩa dân chủ.Trong số 15 lãnh đạo địa phương nói trên, có 14 người thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Chỉ có Tỉnh trưởng Won Hee-ryong, không thuộc đảng nào. Lãnh đạo hai địa phương còn lại là người của đảng Hàn Quốc tự do, không tham gia vào tuyên bố này.Đảng Hàn Quốc tự do lấy làm tiếc về việc lãnh đạo các địa phương không làm đúng chức trách của mình, lại tham gia vào động thái công kích chính trị của đảng cầm quyền.Trước đó, 166 nghị sĩ, tức hơn một nửa số nghị sĩ đương nhiệm, ngày 22/2 đã đồng đề xuất lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju. Dự thảo có nội dung có thể xử phạt tối đa 7 năm tù giam với các hành vi phỉ báng, bóp méo lịch sử hoặc phát tán tin đồn sai sự thật về Phong trào vận động dân chủ Gwangju.