Quan chức Hàn Quốc lần đầu dự sự kiện do Nhật Bản tổ chức sau mâu thuẫn ra-đa

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) hôm thứ Ba (26/2) đưa tin một trung tá hải quân Hàn Quốc đã tham dự hội thảo quốc tế về chủ đề hợp tác hải quân tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tổ chức tại Tokyo vào cùng ngày.Đây là lần đầu tiên một quan chức quân đội Hàn Quốc tham dự sự kiện giao lưu chính thức do phía Nhật Bản chủ trì, sau khi hai nước nổ ra mâu thuẫn ra-đa vào cuối tháng 12 năm ngoái. Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản tổ chức thường niên hội thảo này từ năm 1998 và Hàn Quốc năm nào cũng tham dự, không bỏ sót lần nào.Vào cuối tháng 12 năm ngoái, một máy bay tuần tra của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã bay thấp đe dọa tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc, khi đó đang làm nhiệm vụ cứu hộ tàu cá của Bắc Triều Tiên gặp nạn. Vậy nhưng sau đó, Nhật Bản lại khăng khăng cho rằng tàu chiến Hàn Quốc đã chĩa ra-đa điều khiển hỏa lực (STIR-180) vào máy bay của nước này. Một số quan chức của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã liên tiếp chỉ trích Hàn Quốc trong những bài phỏng vấn với truyền thông.Vì mâu thuẫn này mà phía Nhật Bản quyết định không cử tàu chiến Izumo tham dự cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia diễn ra tại vùng biển gần thành phố Busan vào tháng 4 tới. Tokyo cũng không gửi giấy mời hải quân Hàn Quốc dự lễ duyệt binh hạm đội do Lực lượng phòng vệ trên biển nước này tổ chức vào tháng 10 tới.