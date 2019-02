Lập chiến lược xuất khẩu nông sản vào thị trường phương Nam mới, phương Bắc mới

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) hôm thứ Ba (26/2) công bố kế hoạch đa dạng hóa xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc, tập trung vào các khu vực nằm trong chính sách phương Nam mới, phương Bắc mới mà Chính phủ đang xúc tiến.Tổng công ty lựa chọn Ấn Độ, Campuchia, Mông Cổ là các quốc gia chiến lược hàng đầu để hỗ trợ cho toàn bộ quá trình xuất khẩu nông sản của doanh nghiệp, từ khâu điều tra thị trường, tìm kiếm khách hàng, thử nghiệm thị trường cho tới bán sản phẩm.Ngoài ra, aT sẽ nâng số cơ sở bán hàng "K-Fresh Zone", nơi bán các mặt hàng nông sản tươi, lên 30 điểm tại 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hồng Kông. Tổng công ty cũng sẽ đẩy mạnh các dự án hỗ trợ vận tải hàng hóa, nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản tươi ở khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Cùng với đó, aT sẽ viện trợ cho các nước khoảng 50.000 tấn gạo thông qua các chương trình hợp tác nông nghiệp quốc tế. Trong năm nay, Tổng công ty sẽ tăng cường các cơ sở bán nông sản ở địa phương, cơ sở bán hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng số điểm bán hàng trực tiếp và trực tuyến, điều tra tình hình tiêu thụ nguyên liệu ở doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu là nông sản trong nước.Ngoài ra, aT sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng truyền thống tiêu biểu, như dưa muối kimchi, rượu truyền thống, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.Tổng giám đốc aT Lee Byung-ho cho biết để phát triển bền vững nông nghiệp Hàn Quốc, cần phải đẩy mạnh sự liên kết giữa ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp. Tổng công ty sẽ đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng nông sản tươi hoặc thực phẩm nông nghiệp sử dụng nguyên liệu trong nước, các dự án có liên quan trực tiếp tới thu nhập của người nông dân, hạ tầng sản xuất nông nghiệp.