Tiền tài trợ cho nghị sĩ Quốc hội năm 2018 giảm 8%

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc hôm thứ Ba (26/2) công bố số liệu cho biết tính tới cuối năm ngoái, tổng số tiền tài trợ cho 298 nghị sĩ Quốc hội đương nhiệm đạt 49,4 tỷ won (khoảng 44,2 tỷ USD), giảm 8,7% so với năm 2017. Bình quân mỗi nghị sĩ được tài trợ 165,71 triệu won (hơn 148.000 USD), giảm 8,4% so với một năm trước.Tổng số tiền tài trợ cho nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành đạt 26,18 tỷ won (23,42 triệu USD), bình quân 229,7 triệu won (205.500 USD) một người, cao nhất trong số các đảng. Nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do nhận được tổng số tiền tài trợ 15,29 tỷ won (13,67 triệu USD), bình quân mỗi nghị sĩ được 136,56 triệu won (122.160 USD). Các nghị sĩ đảng Tương lai chính nghĩa được tài trợ tổng cộng 3,14 tỷ won (2,8 triệu USD), đảng Hòa bình dân chủ là 2,83 tỷ won (2,53 triệu USD), đảng Công lý là 889,37 triệu won (795.580 USD). Xét theo số tiền quyên góp bình quân mỗi nghị sĩ, đảng Dân chủ đồng hành xếp thứ nhất, sau đó tới đảng Hòa bình dân chủ, đảng Công lý.Nghị sĩ Noh Woong-rae của đảng Dân chủ đồng hành là người được tài trợ nhiều nhất, đạt 323,79 triệu won (khoảng 290.000 USD), sau đó tới Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan, Chủ tịch đảng Hòa bình dân chủ Chung Dong-young, Đại điện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Kim Kwan-young.