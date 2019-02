Photo : YONHAP News

Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in ngày 26/2 (theo giờ địa phương) nhận định: Bắc Triều Tiên có thể được Mỹ giảm nhẹ một phần cấm vận nếu nước này phá dỡ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyun. Bởi lẽ, việc phá dỡ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân trên sẽ là bước khởi đầu để tiến tới phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách "không thể đảo ngược".Nhận định được cố vấn Moon đưa ra trước báo giới, sau buổi tọa đàm về triển vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai với cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens, tổ chức tại Viện nghiên cứu kinh tế Hàn-Mỹ ở Washington vào cùng ngày. Cố vấn Moon tin tưởng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.Ông Moon Chung-in cho rằng có thể miễn cấm vận với các dự án hợp tác kinh tế liên Triều bằng cách xây dựng một dự thảo nghị quyết mới tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với nội dung giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc. Theo ông, đây là phương án thiết thực nhất hiện nay, cần được Bộ Ngoại giao nỗ lực thảo luận một cách cụ thể với các bên liên quan.Cụ thể, nếu Bắc Triều Tiên có những bước đi quyết đoán, như phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun, thì Hàn Quốc có thể sẽ khôi phục hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung, tuyến du lịch tới núi Geumgang, trong khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có thể ra nghị quyết giảm nhẹ cấm vận.Cố vấn Moon nhận định việc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận với miền Bắc là điều khó khăn, nhưng việc giảm nhẹ một phần là điều có thể thực hiện được. Phạm vi dỡ bỏ cấm vận cũng là một vấn đề quan trọng. Trong thời gian qua, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cũng đã thảo luận tương đối về vấn đề này với Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Hyok-chol. Theo cố vấn Moon, lãnh đạo hai nước sẽ xem xét mức độ giảm nhẹ cấm vận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này.