Quan chức Bắc Triều Tiên thăm vịnh Hạ Long và một số nhà máy tại Việt Nam

Photo : KBS News

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27/2 (theo giờ Hàn Quốc), phái đoàn quan chức Bắc Triều Tiên, trong đó có hai Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Ri Su-yong và Oh Su-yong đã lên xe ô tô rời khách sạn Melia, nơi nghỉ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam).Phái đoàn quan chức miền Bắc đã tới vịnh Hạ Long, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, sau đó dự bữa tiệc chiêu đãi do lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay tại bến tàu. Động thái này cho thấy quyết tâm phát triển ngành công nghiệp du lịch của miền Bắc.Sau vịnh Hạ Long, điểm dừng chân tiếp theo của phái đoàn quan chức miền Bắc là Hải Phòng, thành phố cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 110 km. Tại đây, quan chức nước này đã tới thăm nhà máy VinFast, nhà máy sản xuất ô tô thành phẩm đầu tiên của Việt Nam, nhà máy sản xuất điện thoại di động VinSmart và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco (cùng thuộc tập đoàn Vingroup).Hải Phòng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Đây cũng là một địa phương mang tính biểu tượng trong chính sách "Đổi mới", một chính sách cải cách, mở cửa của Việt Nam. Do vậy, từ trước khi phái đoàn Chủ tịch Bắc Triều Tiên tới Việt Nam, giới phân tích đã phỏng đoán nhiều khả năng giới chức miền Bắc sẽ tới thăm thành phố Hải Phòng.