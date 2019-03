Tổng thống Hàn Quốc tập trung cao độ vào diễn biến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Không chỉ lãnh đạo Mỹ-Triều căng thẳng khi bước vào đàm phán thượng đỉnh tại Hà Nội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đang theo dõi sát sao diễn biến của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Ngày 27/2, Tổng thống Moon nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thiết lập hòa bình và thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc.Theo kế hoạch, trong ngày 28/2, lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên chính thức bắt đầu đàm phán về các nghị sự quan trọng. Do đó, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của hội nghị, dốc toàn lực để đóng vai trò trung gian một cách thầm lặng giữa hai bên đến phút cuối cùng.Chiều cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, để phân tích, đánh giá tình hình đàm phán Mỹ-Triều.Sau khi kết thúc hội đàm Mỹ-Triều, Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch điện đàm ngay với Tổng thống Mỹ, khi ông Trump trên chuyên cơ "Không lực một" (Air Force One) trở về Mỹ vào tối cùng ngày. Phương thức trao đổi này tương tự như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước sẽ chia sẻ về kết quả hội nghị, và có thể là cả những nội dung trao đổi riêng giữa lãnh đạo Mỹ-Triều không được đưa vào "Tuyên bố Hà Nội".Ngoài ra, lãnh đạo hai nước có thể cũng sẽ đề cập tới lịch trình hoặc thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, để thảo luận về các bước đi tiếp theo sau hội đàm Mỹ-Triều.