Phóng thích sớm 751 phạm nhân được đặc xá dịp kỷ niệm Phong trào độc lập

Photo : YONHAP News

Một ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919, Bộ Tư pháp Hàn Quốc lúc 10 giờ sáng hôm thứ Năm (28/2) đã phóng thích sớm tổng cộng 751 phạm nhân, gồm những phạm nhân cải tạo tốt, mắc bệnh nặng, người cao tuổi. Trong đó, có 24 người bị án tù dài hạn trên 10 năm, đặc biệt có 2 người bị án tù chung thân.Bộ Tư pháp đã tiến hành lựa chọn ra những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, như đỗ kỳ thi vượt cấp, hay đạt chứng chỉ tay nghề, không có nguy cơ tái phạm. Trong danh sách được tha tù sớm có 55 phạm nhân là người cao tuổi trên 70 tuổi, người mắc bệnh nặng, người tàn tật và một phụ nữ đang nuôi con nhỏ 1 tuổi trong trại giam.Ngược lại, Bộ Tư pháp đã loại những phạm nhân nhiều lần phạm tội uống rượu lái xe, phạm tội lừa đảo, xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, phát tán video khiêu dâm khỏi danh sách được phóng thích sớm.Một điểm đáng chú ý là trong danh sách được phóng thích lần này có một phạm nhân cuối cùng bị giam giữ vì từ chối nhập ngũ với lý do tín ngưỡng, tôn giáo.Cho tới nay, phần lớn những người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo bị tuyên án một năm 6 tháng tù giam, được thả tự do sau khi chấp hành án từ một năm hai tháng đến một năm ba tháng. Tuy nhiên, sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết vô tội đối với một người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp đã phóng thích cả những phạm nhân mới chấp hành án tù trên 6 tháng.