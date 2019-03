Nhật Bản trao trả 74 hài cốt nạn nhân người Hàn bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : KBS News

Chiều thứ Năm (28/2), 74 hài cốt của những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thiệt mạng tại Nhật Bản đã được đưa về Hàn Quốc.Năm 1938, thực dân Nhật đã ban Luật tổng động viên quốc gia, huy động 7.800.000 người lao động trên bán đảo Hàn Quốc đến làm việc tại Nhật Bản. Trong đó, có hơn 80.000 người đã thiệt mạng, nhưng mới chỉ có hơn 10.000 hài cốt được đưa trở về Tổ quốc. Theo thống kê chính thức của phía Nhật Bản, còn khoảng 3.700 hài cốt người Hàn Quốc vẫn đang nằm lại nước này.Nhờ những nỗ lực của các tổ chức dân sự mà 74 hài cốt của những nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến an táng tại chùa Tokokuji (chùa Thống Quốc) ở thành phố Osaka, đã được trao trả lại cho phía Hàn Quốc. Trong đó có 70 người bị cưỡng ép lao động, 4 người thuộc quân đội Nhật Bản. Có 19 người không rõ thân thế, 14 người chỉ còn lại tên gọi bằng tiếng Nhật. Những hài cốt này đã an nghỉ tại ngôi chùa trên trong suốt những năm qua.Đây là một dự án trao trả hài cốt đầu tiên có sự phối hợp chung của Hội đồng hợp tác và hòa giải dân tộc của hai miền Nam-Bắc. Đại diện của hai bên cũng đã tham dự lễ bàn giao hài cốt diễn ra tại chùa Tokokuji ở Osaka.Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ truy điệu những hài cốt vừa nhận lại vào ngày 1/3, nhân kỷ niệm 100 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919, rồi an táng tại đảo Jeju ngày 2/3.