Thượng đỉnh Mỹ-Triều thất bại do mâu thuẫn lập trường

Photo : KBS News

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã kết thúc mà không đi tới thỏa thuận nào, Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích: lý do khiến hội đàm thất bại là do sự bất đồng lập trường giữa hai nước. Cụ thể, hai bên đã không đạt được thỏa thuận do mâu thuẫn ý kiến quá lớn về yêu cầu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện và vấn đề dỡ bỏ cấm vận.Lãnh đạo Mỹ-Triều đã hủy lịch trình bữa tiệc trưa và lễ ký kết Tuyên bố chung vào chiều 28/2. Tổng thống Donald Trump đã quay trở lại khách sạn JW Marriott, tổ chức buổi họp báo riêng giải thích về lý do hội nghị thất bại.Tổng thống Mỹ cho biết miền Bắc đã yêu cầu Mỹ giảm nhẹ, dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận, trong khi Washington không thể chấp thuận yêu cầu này. Theo giải thích của ông Trump, trọng tâm tranh cãi chính trong cuộc hội đàm là "giảm nhẹ cấm vận".Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc tế cấm vận cả về xuất khẩu, nhập khẩu dầu mỏ, giao dịch tài chính.Tổng thống Donald Trump nhận định Bắc Triều Tiên vẫn chưa sẵn sàng để phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, do đó Mỹ không thể đáp ứng yêu cầu dỡ bỏ cấm vận của miền Bắc.Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã không công bố việc Bắc Triều Tiên đã đưa ra những biện pháp phi hạt nhân hóa nào để đổi lấy sự dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn từ Mỹ, như cam kết dừng thử hạt nhân hay phóng tên lửa.Tiếp đó, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trong buổi họp báo rằng Chủ tịch Kim Jong-un vẫn đang ấp ủ nhiều hy vọng. Washington đã đặt ra nhiều yêu cầu hơn với Bình Nhưỡng, nhưng ông Kim chưa sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu này.Tổng kết lại, hai nước đã không tìm ra được điểm chung giữa nguyên tắc "giải trừ hạt nhân trước" của Mỹ và yêu cầu "giảm nhẹ cấm vận trước" của Bắc Triều Tiên. Không bên nào chịu nhượng bộ, khiến cuối cùng lãnh đạo hai nước rời khỏi cuộc họp mà không đạt được thành quả nào.