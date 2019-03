Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhật Bản ngày 1/3 đưa tin: một số quan chức trong Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ tự do nước này nhận định việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai kết thúc mà chưa đi tới thỏa thuận là một điều may mắn.Báo Yomiuri đưa tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera ngày 28/2 nói rằng việc Mỹ và Bắc Triều Tiên tái đàm phán là một điều tốt. Mỹ cần tiếp tục yêu cầu Bắc Triều Tiên giải trừ hạt nhân tên lửa, và nêu ra vấn đề công dân Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc trong quá trình đàm phán.Nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do Shigeru Ishiba cho rằng may mắn là một kết quả xấu nhất đã không xảy ra, đó là Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận với miền Bắc trong khi còn chưa đạt được phi hạt nhân hóa một cách toàn diện.Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản nói với tờ Mainichi rằng thật may mắn khi Mỹ đã không nhượng bộ Bắc Triều Tiên, khiến sức ép với miền Bắc không bị giảm đi.Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự ủng hộ với sự "quyết đoán" của Tổng thống Trump trong việc hối thúc miền Bắc có hành động cụ thể, thay vì nhượng bộ. Điều này cho thấy Tokyo coi sự thất bại trong đàm phán Mỹ-Triều vừa qua là cơ hội để gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng.Báo Sankei theo khuynh hướng bảo thủ của Nhật bản đánh giá: thất bại đàm phán Mỹ-Triều chính là "cơ hội", đồng thời chỉ ra rằng Tokyo phải đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết lập một mạng lưới cấm vận kinh tế với Bình NhưỡngTrong khi đó, đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cho biết tại hội nghị vừa qua, Tổng thống Mỹ đã hai lần nhắc tới vấn đề con tin Nhật Bản với Chủ tịch miền Bắc, chứng tỏ mối quan hệ đồng minh chặt chẽ Mỹ-Nhật.