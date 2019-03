Cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa đạt thặng dư kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Bảy (2/3) công bố trong năm ngoái, cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa Hàn Quốc đạt thặng dư 2,43 tỷ USD, tăng tới 73% so với năm 2017, mức cao kỷ lục.Cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa là một hạng mục trong cán cân quốc tế, thể hiện sự chênh lệch giữa các khoản tiền thu được từ nước ngoài và khoản tiền chi trả trong nước liên quan tới sản xuất điện ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình hoặc y tế, giáo dục. Do giá trị của nhóm y tế, giáo dục chỉ chiếm một phần nhỏ, nên cán cân này còn được gọi là "cán cân làn sóng văn hóa Hallyu".Cán cân Hallyu đạt thặng dư trở lại vào năm 2012 và tới năm 2014 đạt thặng dư 1,05 tỷ USD. Đến năm 2016, thặng dư cán cân Hallyu tăng vọt lên 1,51 tỷ USD. Nhưng tới năm 2017, do mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), quy mô thặng dư cán cân Hallyu đã chững lại còn 1,4 tỷ USD.Trong năm ngoái, cán cân dịch vụ viễn thông, máy tính, thông tin - liên quan tới xuất khẩu trò chơi điện tử - đạt thặng dư tới 2,11 tỷ USD, cao gấp gần hai lần so với một năm trước. Thành tích này có được nhờ kết quả kinh doanh vững vàng của các công ty trò chơi điện tử lớn của Hàn Quốc tại thị trường nước ngoài, như Trung Quốc.Cán cân về các dịch vụ liên quan đến video âm nhạc và dịch vụ liên quan, gồm các khoản thu từ bán bản quyền đĩa nhạc K-pop, chương trình truyền hình, các buổi biểu diễn, đạt thặng dư 320 triệu USD, cao hơn một chút so với quy mô thặng dư 280 triệu USD năm 2017. Quy mô thặng dư cán cân này từng tăng gấp đôi từ 240 triệu USD năm 2015 lên 520 triệu USD năm 2016, nhưng tới năm 2017 đã giảm xuống do mâu thuẫn Hàn-Trung về vấn đề THAAD.Trong năm ngoái, Trung Quốc dỡ bỏ lệnh hạn chế các nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hallyu, khiến các nghệ sĩ trong nước như nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), có thể mở rộng xúc tiến ra thị trường toàn cầu.