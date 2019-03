Hàn Quốc và Mỹ quyết định chấm dứt hai cuộc tập trận chung quy mô lớn

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định chấm dứt hai cuộc tập trận quân sự chung là "Key Resolve (Giải pháp then chốt)" và "Foal Eagle (Đại bàng non)", nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã đưa ra quyết định trên thông qua cuộc điện đàm một ngày trước đó.Bộ Quốc phòng cũng cho hay quyết định trên được xem xét và thông qua theo yêu cầu của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ và Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Hai Bộ trưởng nêu rõ: quyết định thay đổi chương trình tập trận chung của hai đồng minh là nhằm thể hiện mong muốn giảm nhẹ căng thẳng và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để đạt được sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc một cách triệt để và được kiểm chứng đầy đủ.Theo đó, hai nước sẽ thay thế cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" bằng một chương trình khác, được tổ chức trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 4/3.Trong khi đó, cuộc tập trận quy mô lớn "Đại bàng non" sẽ được thay thế bằng các cuộc diễn tập quy mô nhỏ, được tiến hành trong suốt năm nay.