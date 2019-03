Tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn thấp nhất trong 19 tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (4/3) công bố trong tháng 1, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt hơn 7,42 tỷ USD, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1 đạt 46,33 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng 1 năm 2018. Tỷ trọng xuất khẩu chíp bán trên tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 là 16%, mức thấp nhất trong 19 tháng kể từ sau mức 15,7% vào tháng 6 năm 2017.Tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn trên tổng kim ngạch xuất khẩu từng duy trì ở mức 20% từ tháng 10 năm 2017 tới tháng 11 năm ngoái, nhưng bắt đầu có xu hướng giảm dần từ cuối năm 2018. Trong tháng 1, tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 17,1%, có cải thiện hơn một chút, nhưng vẫn không thể bằng mức năm ngoái. Điều này được phân tích là bởi xu hướng tăng trưởng của thị trường chíp bán dẫn thế giới đã chững lại.Xuất khẩu chững lại khiến sản xuất trong nước cũng co hẹp theo. Trong tháng 1, sản lượng chíp bán dẫn tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Mức tăng sản lượng chíp bán dẫn sau khi đạt 24,7% vào tháng 9 năm ngoái, đã đều đặn giảm dần. Tỷ lệ tăng 7,5% trong tháng 1 là mức thấp kỷ lục trong vòng một năm qua.Sự sụt giảm tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn có mặt tích cực là cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc ít phụ thuộc dần vào chíp bán dẫn. Tuy nhiên, điều này dẫn tới tổng kim ngạch xuất khẩu giảm theo, nên nhiều ý kiến lo ngại tình trạng này sẽ tác động không tốt đến xu hướng tăng trưởng xuất khẩu.