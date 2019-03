Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định không tiến hành cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" (Foal Eagle) bắt đầu từ năm nay. Thay vào đó, quân đội hai nước khởi động cuộc tập trận mới mang tên "Đồng minh" (Alliance) thay thế cho cuộc tập trận "Giải pháp then chốt", kéo dài trong vòng 7 ngày, từ ngày 4/3 tới ngày 12/3 (không bao gồm cuối tuần).Cuộc tập trận lần này được đặt tên là tập trận "Đồng minh 19-1", mang ý nghĩa là cuộc tập trận đầu tiên vào năm 2019.Tham gia cuộc tập trận, phía Hàn Quốc có Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ Tư lệnh tác chiến của các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Phía Mỹ có Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, Bộ Tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, Bộ chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương tham gia.So với cuộc tập trận "Giải pháp then chốt", cuộc tập trận "Đồng minh" giảm mạnh về số binh lực tham gia. Kịch bản tập trận cũng được rút gọn, lược nội dung tập trận phản công quân địch.Tuy nhiên, quân đội Hàn-Mỹ vẫn chưa công bố về quy mô binh lực tham gia cuộc tập trận mới. Được biết, Mỹ dự kiến huy động một phần binh lực thuộc lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, trong khi lực lượng quân tặng viện từ nước ngoài sẽ không lớn.Một quan chức quân đội Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận "Đồng minh" sẽ là một cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính, mức độ tương tự với cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" vào năm ngoái. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định dù thời gian tập trận được rút ngắn, nhưng không hề ảnh hưởng tới an ninh quốc gia như một số ý kiến lo ngại.Quan chức này cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang thảo luận chiến thuật về việc tập trận chung. Hệ thống vũ khí và hệ thống thông tin chỉ huy của hai bên đều rất phát triển, nên hoàn toàn có thể duy trì được thành quả tập trận chung.Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức về việc quân đội Hàn-Mỹ tuyên bố chấm dứt tập trận "Giải pháp then chốt" và tiến hành cuộc tập trận mới thay thế.