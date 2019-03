Tiến hành quy trình hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chính quyền đảo Jeju hôm thứ Hai (4/3) đã thông báo về việc mở một phiên điều trần nhằm hủy giấy phép hoạt động của Bệnh viện quốc tế Greenland, bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc, do bệnh viện này đã không tuân thủ đúng thời hạn chuẩn bị mở cửa là tới hết ngày 4/3.Bệnh viện quốc tế Greenland là bệnh viện lợi nhuận do tập đoàn Greenland của Trung Quốc đầu tư xây dựng, với tổng vốn đầu tư 77,8 tỷ won (69,7 triệu USD). Bệnh viện này chỉ khám chữa bệnh cho khách du lịch y tế người nước ngoài, giới hạn gồm 4 khoa là ngoại khoa chỉnh hình, khoa da liễu, khoa nội và khoa y học gia đình.Trước đó, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye đã phê duyệt thành lập bệnh viện này vào tháng 12 năm 2015. Tới ngày 5/12 năm ngoái, bệnh viện đã được cấp phép hoạt động với điều kiện là không được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân trong nước.Luật Y tế của Hàn Quốc đề ra thời hạn là 3 tháng sau khi được cấp phép, để một bệnh viện đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Bệnh viện quốc tế Greenland đã không tiến hành chuẩn bị các nghiệp vụ liên quan mà không có lý do chính đáng. Do đó, chính quyền đảo Jeju đã thông báo về kế hoạch tổ chức phiên điều trần với phía bệnh viện trước khi hủy giấy phép hoạt động.Vào ngày 26/2 vừa qua, phía bệnh viện đã gửi công văn đề nghị gia hạn thời gian chuẩn bị mở cửa hoạt động, nhưng chính quyền tỉnh Jeju trả lời không chấp thuận đề nghị này.Chính quyền đảo nhấn mạnh nếu phía tập đoàn Greenland của Trung Quốc, chủ đầu tư của bệnh viện, muốn đưa ra lập trường về việc hủy giấy phép hoạt động, thì có thể trình bày trong quá trình điều trần. Trong thời gian tới, chính quyền đảo Jeu sẽ chính thức bắt tay vào các quy trình hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện Greenland.