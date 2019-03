Xe thân thiện môi trường chiếm 8,2% tổng xe ô tô bán ra tại Hàn Quốc năm 2018

Photo : KBS News

Trong năm ngoái, thị trường xe ô tô thân thiện môi trường của Hàn Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng, tập trung vào loại xe hybrid (xe chạy bằng cả xăng và điện).Theo số liệu phân tích về các xe ô tô mới đăng ký trong năm 2018 do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) công bố, trong năm ngoái, số lượng xe ô tô thân thiện môi trường bán ra trong nước, như xe hybrid, xe ô tô điện, xe ô tô chạy bằng cả điện và hydro, đạt 124.979 chiếc, tăng 26,2% so với một năm trước.Xe ô tô thân thiện môi trường chiếm tỷ lệ 8,2% trong tổng số 1.525.150 xe ô tô con được bán ra tại Hàn Quốc trong năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức 2,8% hồi năm 2015.Tỷ lệ xe ô tô thân thiện môi trường của Hàn Quốc cao hơn bình quân các nước Tây Âu (6,6%) và Mỹ (3,9%), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Nhật Bản (32,8%). Trong đó, xe hybrid đạt 93.094 chiếc, tăng 10% so với năm 2017, chiếm 74,5% tổng số xe ô tô thân thiện môi trường.