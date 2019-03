Quốc hội Hàn Quốc sắp họp phiên bất thường tháng 3

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Hàn Quốc tự do hôm thứ Hai (4/3) đã trình lên Quốc hội đề nghị triệu tập phiên họp Quốc hội bất thường tháng 3 từ ngày 7/3.Đại diện tại Quốc hội của hai đảng trong cuộc họp vào sáng cùng ngày đã không thu hẹp được bất đồng ý kiến về các vấn đề nổi cộm. Tuy nhiên, sau đó, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won đã tổ chức một buổi họp báo, công bố đảng này đã quyết định mở phiên họp Quốc hội bất thường tháng 3.Trong thời gian qua, đảng Hàn Quốc tự do đặt điều kiện bình thường hóa hoạt động Quốc hội là tổ chức phiên điều trần tại Ủy ban thường trực Quốc hội hoặc tiến hành thanh tra đối với nghị sĩ độc lập Sohn Hye-won, nhằm làm sáng tỏ nghi ngờ bà Sohn đầu cơ bất động sản tại thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla). Với quyết định lần này, trên thực tế, đảng Hàn Quốc tự do đã rút lại yêu cầu trên.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo đánh giá cao quyết định của đảng Hàn Quốc tự do, cam kết sẽ thông qua nhanh các dự luật về dân sinh và cải cách trong phiên họp Quốc hội tháng 3.Trong thời gian tới, chính giới sẽ tiếp tục đàm phán để lập lịch trình cụ thể phiên họp Quốc hội, như bài phát biểu của Đại diện các đảng, phiên chất vấn Chính phủ. Tuy nhiên, phe cầm quyền và đối lập hiện vẫn đang bất đồng về việc tổ chức phiên điều trần, hoặc thanh tra đối với nghị sĩ Sohn Hye-won, nên dự kiến quá trình thảo luận về lịch trình họp Quốc hội sẽ không dễ dàng.