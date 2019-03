Tổng thống chỉ thị đẩy nhanh chuẩn bị dự án hợp tác liên Triều

Photo : YONHAP News

Chiều thứ Hai (4/3), Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC). Đây là lần đầu tiên trong vòng 9 tháng, Tổng thống mới chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia, sau cuộc họp ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất vào tháng 6 năm ngoái.Tại đây, Tổng thống đề nghị các ban ngành hữu quan chuẩn bị nhanh các dự án hợp tác liên Triều đã được nhất trí trong "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" ngày 27/4 và "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" vào tháng 9 năm ngoái. Tổng thống yêu cầu tìm kiếm phương án tối ưu, thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều thông qua phát triển quan hệ liên Triều, đảm bảo trong khuôn khổ cấm vận của cộng đồng quốc tế với miền Bắc.Tổng thống lấy làm tiếc về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Washington và Bình Nhưỡng đã đạt được những thành quả hết sức quan trọng thông qua đối thoại.Tổng thống cho biết trong hội nghị tại Hà Nội, hai bên đã thảo luận về việc phá dỡ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyun, một cơ sở hạt nhân chủ chốt của miền Bắc, dưới sự thanh sát và kiểm chứng của chuyên gia Mỹ. Nếu miền Bắc phá dỡ toàn bộ cơ sở hạt nhân này, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium và tái xử lý plutonium, thì có thể coi Bình Nhưỡng đã bước vào giai đoạn phi hạt nhân hóa một cách "không thể đảo ngược".Ngoài ra, lãnh đạo Mỹ-Triều cũng đã thảo luận về việc dỡ bỏ một phần cấm vận với miền Bắc. Ông Moon cho rằng đây là một tiến triển lớn nhất trong lần đối thoại vừa qua. Hai bên cũng đã thảo luận bao quát về biện pháp phi hạt nhân hóa thực chất của Bắc Triều Tiên và bước đi tương ứng của Mỹ trên tinh thần hội nghị lần thứ nhất tại Singapore.Cùng với đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã trao đổi về việc thiết lập Văn phòng liên lạc của Mỹ tại Bắc Triều Tiên. Văn phòng này sẽ có thể tận dụng làm nơi làm việc của các chuyên gia và nhóm kiểm chứng hạt nhân của Mỹ, cho tới khi nào miền Bắc phá dỡ xong cơ sở hạt nhân Yongbyun, giải trừ hạt nhân. Việc thành lập Văn phòng mang ý nghĩa lớn, bởi đây là một phần quan trọng trong quá trình hai nước Mỹ-Triều tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương.Tiếp đó, Tổng thống đánh giá mặc dù thất bại trong đàm phán, nhưng sau hội nghị vừa rồi, hai nước Mỹ-Triều đã không hề chỉ trích lẫn nhau, cũng không đẩy cao căng thẳng. Thay vào đó, lãnh đạo hai bên tiếp tục thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm duy trì đối thoại.Đặc biệt, trong buổi họp báo sau hội nghị tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump đã giải thích về lý do không đạt được thỏa thuận, khẳng định vẫn tiếp tục tin tưởng Chủ tịch Kim Jong-un và thể hiện ý chí lạc quan trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Tổng thống Moon đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ tuyên bố không gây sức ép với miền Bắc bằng việc tăng cường tập trận quân sự hoặc cấm vận.Tổng thống Moon cho rằng hội nghị vừa qua là quá trình để hai bên đi tới một thỏa thuận lớn hơn. Ông hy vọng Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục đối thoại, lãnh đạo hai nước sẽ sớm gặp lại nhau để đi tới thỏa thuận. Tổng thống kỳ vọng thông qua việc xác định rõ lập trường của đối phương, hai nước sẽ tìm ra được phương án thu hẹp bất đồng ý kiến. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh không nên để đối thoại rơi vào bế tắc quá lâu, quan chức cấp chuyên viên hai nước cần nối lại đối thoại một cách nhanh chóng.Tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia, Tổng thống đã nghe Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo báo cáo tình hình công việc, đánh giá và thảo luận phương án đối phó sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.