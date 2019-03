Giá tiêu dùng chỉ tăng 0,5% trong tháng 2

Photo : YONHAP News

Số liệu của Chính phủ hôm thứ Ba (5/3) cho thấy giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 2 đã có mức tăng chậm nhất trong vòng 30 tháng.Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia, trong tháng 2, giá tiêu dùng chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 8/2016.Ông Kim Yun-sung, Trưởng Ban thống kê giá cả thuộc Cục Thống kê quốc gia cho biết, lý do lớn nhất của việc giá tiêu dùng tăng thấp là bởi sự sụt giảm giá của các sản phẩm hóa dầu.Giá của các sản phẩm hóa dầu đã lao dốc 11,3% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm hàng tháng đáng lo ngại nhất trong 33 tháng qua.Cục Thống kê quốc gia cũng cho biết giá dịch vụ đã tăng 1,3% so với tháng 1, trong khi giá của hàng hóa công nghiệp giảm 0,8%. Ngoài ra, cơ quan này ước tính phí dịch vụ đã tăng 1,4%.