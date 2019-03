Tăng cường bồi dưỡng nhân tài cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Photo : KBS News

Thời gian gần đây, một nhóm nghề nghiệp mới có tên gọi "new collar" đang nhận được sự chú ý lớn của dư luận, bên cạnh nhóm "blue collar" (chỉ những người lao động chân tay) hay nhóm "white collar" (chỉ tầng lớp nhân viên văn phòng)."New collar" là những nhân tài về công nghệ, có trình độ cao ở những lĩnh vực công nghệ liên quan tới Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, như trí tuệ nhân tạo (AI) hay công nghệ chuỗi khối (blockchain).Công ty IBM Hàn Quốc ngày 4/3 đã mở cửa trường "New Collar Seoul" tại Trường trung học phổ thông máy tính Semyung. Đây là mô hình trường học đào tạo sớm về công nghệ từ bậc trung học phổ thông (P-TECH: Pathways in Technology Early College High Schools) đầu tiên tại Hàn Quốc, khóa đầu tiên gồm có 52 học sinh. Trường học này là một dự án hợp tác giữa Bộ Giáo dục và công ty IBM Hàn Quốc. Mô hình trường New Collar đã có mặt tại khoảng 120 quốc gia trên toàn thế giới, như Mỹ, Singapore.Trường New Collar sẽ đào tạo trong vòng 5 năm, gộp 3 năm phổ thông trung học và 2 năm hệ cao đẳng, đặt mục tiêu bồi dưỡng chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Một phần tư học viên tốt nghiệp từ trường New Collar trên toàn thế giới đã được nhận vào tập đoàn IBM làm việc với vị trí nhân viên chính thức.Dư luận và giới chuyên gia cho rằng, Hàn Quốc cần phải thay đổi hệ thống giáo dục truyền thống, để bồi dưỡng nhiều hơn nữa nhân tài về những công nghệ đi đầu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.