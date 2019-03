Tin tặc Bắc Triều Tiên tấn công mạng doanh nghiệp Mỹ cả trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 4/3 (theo giờ địa phương) đưa tin tin tặc Bắc Triều Tiên đã tấn công mạng các công ty của Mỹ và châu Âu trong suốt một năm rưỡi. Đặc biệt, tấn công mạng tiếp diễn trong thời gian diễn ra Hội nghị thương đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội trong hai ngày 27/2 và 28/2 vừa qua.Tờ báo của Mỹ dẫn lời một nhà nghiên cứu thuộc công ty an ninh mạng của Mỹ McAfee, cho biết tin tặc của miền Bắc đã có âm mưu tấn công khoảng 100 ngân hàng, các cơ sở cơ quan Nhà nước, công ty dầu mỏ, khí đốt của các nước.McAfee không công bố tin tặc miền Bắc nhắm tới những công ty nào, chỉ nói rằng những công ty này tập trung chủ yếu ở Mỹ, tần suất tấn công cao ở thành phố Houston (bang Texas), nơi tập trung các doanh nghiệp khí đốt, dầu mỏ của Mỹ, và thành phố New York, trung tâm tài chính của Mỹ.Ngoài ra, các tin tặc Bắc Triều Tiên còn chủ yếu nhắm tới những thành phố lớn như London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc). Trong khi các nước láng giềng thân cận của Bắc Triều Tiên là Nga và Trung Quốc ít bị tấn công hơn nhiều.Các nhà nghiên cứu của công ty McAfee nhận định trình độ tấn công mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên đã được nâng cao hơn nhiều kể từ sau vụ tấn công mạng hãng phim Sony (Mỹ) năm 2014. Hiện vẫn chưa rõ động cơ tấn công mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên là gì. Tuy nhiên, có nhiều vụ tấn công nhắm vào mạng lưới nội bộ của các công ty, hoặc vào các kỹ sư, ban lãnh đạo công ty có quyền tiếp cận đối với các bằng sáng chế.