Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,7% trong năm 2018

Photo : YONHAP News

Theo số liệu sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (5/3), kinh tế Hàn Quốc chỉ đạt tăng trưởng 2,7% trong năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong vòng 6 năm qua, do tình trạng đầu tư doanh nghiệp chững lại. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mức 30.000 USD.Số liệu cập nhật của BOK phù hợp với dự đoán đưa ra hồi tháng 1 là mức tăng trưởng đạt 2,7%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2012, khi Hàn Quốc đạt được mức tăng trưởng chỉ 2,3%.Đầu tư hạ tầng chỉ đạt 1,6%, mức thấp nhất trong 9 năm qua. Ngoài ra, trong khi Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực kìm hãm giá nhà đang tăng vọt, thì đầu tư xây dựng đã co hẹp xuống 4%, mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng tới 1% trong quý IV vừa qua và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tính chung cả năm, kinh tế Hàn Quốc vẫn chưa đạt mức tăng trưởng ở ngưỡng 3% như kỳ vọng.