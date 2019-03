Bắc Triều Tiên đẩy nhanh hợp tác kinh tế với Nga

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên đang đẩy nhanh thảo luận hợp tác kinh tế với Nga sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.Phái đoàn quan chức Bắc Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Han Man-hyok dẫn đầu, đã thăm trụ sở đảng đối lập Dân chủ tự do của Nga.Chuyến thăm của quan chức miền Bắc nhằm tham dự một triển lãm ảnh tại Mát-xcơ-va nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Triều. Có khả năng trong chuyến thăm này, giới chức hai nước sẽ tập trung thảo luận về giao lưu kinh tế, văn hóa.Ngày 6/3 dự kiến diễn ra cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban hợp tác kinh tế Nga-Triều tại Mát-xcơ-va. Cuộc họp lần thứ VIII diễn ra vào năm ngoái tại Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp năm nay, miền Bắc cử nhiều quan chức phụ trách kinh tế thuộc Bộ Kinh tế đối ngoại và Bộ Đường sắt tham dự.Một phái đoàn quan chức cấp cao khác của miền Bắc do Thứ trưởng Kinh tế đối ngoại Ri Kwang-kun dẫn đầu, đã tới thăm thành phố Vladivostok của Nga. Tháng trước, giới chức miền Bắc cũng đã tới thành phố này, thảo luận về hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp địa phương.Việc Bắc Triều Tiên cử một loạt quan chức cấp cao thăm Nga được phân tích là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế với Nga, nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống, để tìm kiếm lối thoát trước sự cấm vận của cộng đồng quốc tế.