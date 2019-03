Thay thế Đại sứ tại ba cường quốc Trung-Nga-Nhật

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 4/3 đã tiến cử cựu Chánh Văn phòng chính sách Phủ Tổng thống Jung Ha-sung làm Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, cựu Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Nam Kwan-pyo vào vị trí Đại sứ tại Nhật Bản. Ngoài ra, người được tiến cử kế nhiệm Đại sứ tại Nga Woo Yoon-keun là Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Vladivostok Lee Sok-bae.Phủ Tổng thống cho biết ông Jang Ha-sung được đánh giá cao về tầm hiểu biết sâu sắc về đường lối điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm do từng giữ chức Chánh Văn phòng chính sách Phủ Tổng thống. Trong bối cảnh tình hình quan hệ Hàn-Trung đang tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm, như phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, ông Jang được kỳ vọng có thể điều tiết hài hòa quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, Phủ Tổng thống tin tưởng ông Jang sẽ phát huy vai trò trong việc khôi phục thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.Trong khi đó, ông Nam Kwan-pyo, xuất thân là chuyên viên ngoại giao, có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản. Thêm vào đó, ông Nam từng nắm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, nên cũng là một người hiểu rõ về đường lối điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm. Các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Hàn-Nhật hiện nay đều được đặt trên nền tảng là thỏa thuận, hiệp định giữa hai bên, như Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965. Về khoản này, ông Nam từng có kim nghiệm làm việc tại Vụ điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao.Cuối cùng ông Lee Sok-bae, là một trong các chuyên gia hàng đầu hiểu rõ về Nga trong Bộ Ngoại giao. Trong thời gian là Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Vladivostok, ông đã đóng góp vào những thành quả lớn về chính sách phương Nam mới của Chính phủ hay hợp tác ba bên Hàn-Triều-Nga.Như vậy, ngoại trừ vị trí Đại sứ tại Mỹ, Tổng thống đã thay thế Đại sứ tại ba cường quốc còn lại là Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.