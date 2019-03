Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận mới mang tên "Ulchi Taegeuk" có sự tham gia của tham gia của cả Chính phủ, quân đội và khối dân sự, sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 27/5 tới 30/5 năm nay.Cuộc tập trận "Ulchi Taegeuk" kết hợp giữa hai cuộc tập trận "Ulchi" và cuộc diễn tập "Taegeuk (Thái Cực)", là cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX) của quân đội Hàn Quốc được tiến hành vào tháng 5 hàng năm. Cuộc tập trận mới không chỉ nhằm mục đích bồi dưỡng năng lực tác chiến độc lập của quân đội Hàn Quốc trước những cuộc tấn công từ bên ngoài, mà còn áp dụng các khái niệm về an ninh trên diện rộng, như đối phó với khủng bố, thiên tai quy mô lớn."Ulchi" là cuộc tập trận hỗ trợ quân sự do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành sau vụ Bắc Triều Tiên bất ngờ đột kích tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 21/1/1968. Đây là cuộc tập trận rà soát tổng hợp về năng lực quản lý nguy cơ quốc gia, đối phó với chiến tranh toàn diện, quy mô lớn nhất của Chính phủ Hàn Quốc, với hơn 480.000 người thuộc hơn 4.000 cơ quan hành chính cấp thành phố, quận huyện trở lên, các cơ quan, tổ chức Nhà nước tham gia. Cuộc tập trận này được diễn ra song song với cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian -UFG) diễn ra vào tháng 8 hàng năm.Trong khi đó "Taegeuk" là một cuộc diễn tập tham mưu sở chỉ huy (CPX) thường niên cấp quân khu, do Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tổ chức, nhằm bồi dưỡng năng lực tác chiến, phối hợp chiến đấu giữa các quân khu. Cuộc tập trận được khởi động từ năm 1994, lấy tên chính thức là "Taegeuk" từ năm 2004.Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” là cuộc diễn tập quân sự kết hợp hai cuộc tập trận: cuộc tập trận “Ống kính tiêu điểm” (Focus Lens) do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tổ chức từ năm 1954, và cuộc tập trận "Ulchi" của Chính phủ Hàn Quốc, được bắt đầu từ năm 1976. Tên gọi cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" ra đời vào năm 2008. Như vậy, cuộc tập trận này đã bị chấm dứt sau 43 năm hợp nhất với cuộc tập trận "Ulchi" của Chính phủ Hàn Quốc và 11 năm sau khi thay đổi tên gọi. Năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã không tiến hành cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi".Trước đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ công bố sẽ không tiến hành cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" (Foal Eagle) bắt đầu từ năm nay. Cùng với việc cuộc cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" không còn được tiến hành, hai nước dự kiến sẽ chấm dứt cả ba cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên, sau đó thay đổi tên gọi hoặc thu hẹp quy mô tập trận.