Mức độ hài lòng của bệnh nhân nước ngoài với dịch vụ y tế Hàn Quốc đạt trên 90 điểm

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Tư (6/3) cho biết mức độ hài lòng của các bệnh nhân nước ngoài đối với dịch vụ y tế Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 90,5 điểm trên thang điểm tuyệt đối 100.Cuộc điều tra nói trên được Viện Phát triển công nghệ y tế Hàn Quốc (KHIDI) tiến hành từ tháng 5 tới tháng 11 năm ngoái đối với 1.200 bệnh nhân người nước ngoài đến từ các nước như Nga, khu vực Trung Á, Trung Quốc, Mỹ, Mông Cổ, Nhật Bản, điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại 46 cơ sở y tế tại Hàn Quốc.Mức độ hài lòng của bệnh nhân người nước ngoài với hạng mục "sự tôn trọng bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ" và "sự trao đổi với nhân viên y tế" đạt cao nhất là 92,7 điểm. Hai hạng mục khác như "tiếp nhận hồ sơ và dịch vụ thanh toán", "dịch vụ chăm sóc" cũng đạt điểm cao là 92,3 điểm. Ngược lại, mức độ hài lòng về "chi phí y tế" đạt 85,3 điểm, "thời gian trao đổi, giải thích đầy đủ và tôn trọng bệnh nhân của bác sĩ" đạt 89,8 điểm, thấp hơn các hạng mục còn lại.Lý do lớn nhất khiến các bệnh nhân nước ngoài chọn Hàn Quốc để điều trị là "trình độ y tế cao", chiếm 41,5%, sau đó là tới "danh tiếng của đội ngũ y bác sĩ" chiếm 18,4%, và "dịch vụ về ngoại ngữ" chiếm 13%.Trong số những người được điều tra, có 93,3% trả lời muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ y tế tại Hàn Quốc, 94,8% trả lời sẽ giới thiệu cho những người khác. 55,2% số người được hỏi cho biết chọn điều trị tại Hàn Quốc do gia đình hoặc người quen giới thiệu, 17,1% tự tìm hiểu trên internet, 16,1% do bệnh viện giới thiệu.Bộ Y tế và phúc lợi cho biết trong năm 2017, có khoảng 320.000 bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia và đội ngũ y bác sĩ, lập phương án cải thiện dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài, để thu hút nhiều hơn nữa bệnh nhân từ các nước.Kết quả điều tra lần này được đăng tải trên hệ thống thông tin cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài của Viện Phát triển công nghệ y tế Hàn Quốc (medicalkorea.khidi.or.kr).