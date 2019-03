Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc đang đồng loạt lên tiếng về tình trạng bụi nhỏ nghiêm trọng liên tiếp nhiều ngày qua. Ngày 6/3, phe cầm quyền và đối lập nhất trí về việc thiết lập luật chỉ định tình trạng bụi nhỏ ở mức cao là "thảm họa", nhằm tạo căn cứ pháp lý để Chính phủ phân bổ ngân sách xây dựng đối sách giảm bụi nhỏ.Đại diện tại Quốc hội của các đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa cùng ngày đã nhóm họp khẩn tại Quốc hội, nhất trí sẽ trình dự thảo với nội dung trên lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 13/3.Trước tiên, các bên hoàn toàn đồng thuận về việc chỉ định tình trạng bụi nhỏ nồng độ cao là "thảm họa". Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là xếp bụi nhỏ vào loại "thảm họa" nào. Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho rằng nên coi bụi nhỏ là một "thảm họa tự nhiên", bởi tình trạng này do các yếu tố khí tượng gây ra như không khí ứ đọng, cát vàng bay đến từ Trung Quốc.Ngược lại, Bộ Môi trường và Bộ Hành chính và an toàn lại có ý kiến khác, cho rằng nên coi đây là một "thảm họa xã hội", bởi hiện tượng này chủ yếu phát sinh do các yếu tố liên quan đến con người, như hoạt động của các nhà máy phát điện, hoạt động công nghiệp, phương tiện giao thông, sinh hoạt. Mức hỗ trợ thiệt hại sẽ khác biệt lớn tùy theo việc loại xếp thảm họa là tự nhiên hay xã hộiNếu được coi là thảm họa tự nhiên, sẽ không có chủ thể phải chịu trách nhiệm, Chính phủ sẽ phải đứng ra hỗ trợ toàn bộ thiệt hại. Ngược lại, nếu coi đây là một thảm họa xã hội thì Chính phủ có thể yêu cầu những chủ thể chính dẫn tới tình trạng này bồi thường thiệt hại, tương tự như những sự cố ô nhiễm môi trường khác. Tuy nhiên, việc phân tích bụi nhỏ đến từ đâu, đánh giá khách quan về nguyên nhân, cũng như tính toán mức độ chịu trách nhiệm, là điều không hề dễ dàng.Trong các dự luật liên quan mà chính giới đưa ra, có ba dự luật chỉ định bụi nhỏ là "thảm họa xã hội", một dự luật chỉ định là "thảm họa tự nhiên". Hiện tại, các đảng nhất trí ưu tiên thảo luận về các dự luật bụi nhỏ trong kỳ họp Quốc hội bất thường khai mạc ngày 7/3.