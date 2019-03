Tỷ lệ nữ nghị sĩ của Hàn Quốc đạt 17,1%

Photo : KBS News

Trước thềm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Liên minh nghị viện quốc tế (IPU) hôm 6/3 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo về tỷ lệ nữ nghị sĩ tại các nước.Tính tới tháng 1 năm nay, tỷ lệ nữ nghị sĩ Quốc hội của Hàn Quốc đạt 17,1% (51 người), thấp hơn nhiều so với bình quân chung thế giới là 24,3%, đứng thứ 121 trong tổng số 193 quốc gia được điều tra. Tỷ lệ trên đã cao hơn một chút so với tỷ lệ 16,3% (49 người) của tháng 1 năm 2016, thời điểm trước cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 cùng năm.Các quốc gia có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao là Rwanda (61,3%), Cuba (53,2%), Bolivia (53,1%).Trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Pháp đứng đầu về tỷ lệ nữ nghị sĩ, đạt 39,7%, đứng thứ 16 thế giới. Sau đó tới Ý là 35,7%, đứng thứ 30 thế giới. Tỷ lệ nữ nghị sĩ của Anh đạt 32%, đứng thứ 39; của Đức là 30,9%, đứng thứ 47; Canada là 26,9%, đứng thứ 62 và Mỹ là 23,5% đứng thứ 78.Báo cáo của IPU phân tích hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới đã thực hiện cơ chế phân bổ tỷ lệ nữ nghị sĩ nhất định. Do đó, sau các cuộc bầu cử diễn ra trong năm 2018, có thêm nhiều phụ nữ trở thành nghị sĩ Quốc hội ở các nước.